Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1308-й день войны

Минобороны РФ 23 сентября 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

Сегодняшний отчет минобороны РФ начинается с громкого заявления: "Сегодня ночью, в ответ на террористический удар по гражданским объектам на территории населенного пункта Форос Республики Крым, в результате которого погибли и пострадали мирные жители, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар по пунктам временной дислокации отряда сил специальных операций ВСУ и иностранных наемников подразделения "Призраки" ГУР Украины в районах населенных пунктов Татарбунары и Рассейка Одесской области, осуществлявших подготовку и проведение данной террористической акции. Кроме того, поражены места хранения беспилотных летательных аппаратов на аэродроме "Школьный" в Одесской области, с которого осуществлялись пуски ударных дронов по объектам гражданской инфраструктуры в Республике Крым. Также нанесен удар по цехам предприятия "Мотор Сич" военно-промышленного комплекса Украины, в которых осуществлялась сборка ударных беспилотных летательных аппаратов, применяемых преступным киевским режимом для ударов по территории России".

Ранее генштаб ВСУ сообщал, что в ночь на 23 сентября 2025 года российские военные выпустили по Украине 115 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Также были выпущены три баллистические ракеты "Искандер-М". Украинские ПВО заявляют о перехвате 103 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания трех ракет и 12 ударных БПЛА в шести локациях, а также падения фрагментов в восьми локациях. Причинен ущерб. Один человек погиб и трое пострадали в результате российской атаки в Одесской области. Один человек погиб в результате атаки на Запорожье. Есть пострадавший в Днепропетровской области.

Далее в отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Соляники, Андреевка, Павловка, Алексеевка и Варачино Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Бочково Харьковской области. ВСУ потеряли более 180 военнослужащих, шесть автомобилей, артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богуславка Харьковской области, Диброва, Ямполь и Шандриголово Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей и 155-мм гаубица М198 производства США. Уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, девять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Переездное Донецкой Народной Республики и продолжают уничтожение противника, окруженного в районе населенного пункта Клебан-Бык Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Николайполье, Федоровка, Майское, Иванополье и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 250 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты "Bradley" и бронетранспортер М113 производства США, 12 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Димитров, Торецкое, Новопавловка, Родинское, Красный Лиман, Красноармейск Донецкой Народной Республики, Славянка и Новониколаевка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 580 военнослужащих, два танка, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Вербовое, Вишневое, Степовое Днепропетровской области и Полтавка Запорожской области. ВСУ потеряли до 330 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля, самоходную артиллерийскую установку, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Антоновка, Никольское, Велетенское, Белозерка Херсонской области и Малая Токмачка Запорожской области. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, семь автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение двум пусковым установкам и радиолокационной станции AN/MPQ-65 зенитного ракетного комплекса "Patriot" производства США, инфраструктуре военных аэродромов, объекту железнодорожного транспорта, задействованному для перебросок подразделений ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 152 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 438 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 86260 беспилотных летательных аппаратов, 630 зенитных ракетных комплексов, 25220 танков и других боевых бронированных машин, 1592 боевые машины реактивных систем залпового огня, 29851 орудие полевой артиллерии и минометов, 42454 единицы специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 130200 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих (в апреле в интервью CBS он признал гибель "до 100 тысяч" военнослужащих), около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 160 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).