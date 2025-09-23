x
Мир

Генштаб ВСУ: перехвачены 103 из 115 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 69 беспилотников, атаки на Москву

время публикации: 23 сентября 2025 г., 09:27 | последнее обновление: 23 сентября 2025 г., 10:14
Генштаб ВСУ: перехвачены 103 из 115 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 69 беспилотников, атаки на Москву
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 23 сентября 2025 года российские военные выпустили по Украине 115 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Также были выпущены три баллистические ракеты "Искандер-М". Украинские ПВО заявляют о перехвате 103 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания трех ракет и 12 ударных БПЛА в шести локациях, а также падения фрагментов в восьми локациях. Причинен ущерб. Один человек погиб и трое пострадали в результате российской атаки в Одесской области. Один человек погиб в результате атаки на Запорожье. Есть пострадавший в Днепропетровской области.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 23 сентября были перехвачены 69 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей, Московского региона, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областей и Крыма. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Атаки украинских дронов на Москву продолжаются второй день.

