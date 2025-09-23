Полиция остановила Макрона в Нью-Йорке в связи с проездом кортежа Трампа

Президент Франции Эмманюэль Макрон был вынужден прервать пешую прогулку по Нью-Йорку до французского посольства из-за полицейского кордона, который был выставлен на улице в ожидании проезда кортежа президента США Дональда Трампа.

Макрон со своего мобильного телефона позвонил Трампу, чтобы рассказать ему о сложившейся ситуации. "Представляешь, я жду на улице, потому что все ради тебя перекрыли", – сказал он.

Ранее Эмманюэль Макрон объявил об официальном признании Францией палестинского государства. Выступая на конференции по палестинскому вопросу, которая проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, президент Франции назвал это решение "лучшим способом сохранить шансы на прочный мир в регионе".