День флага Украины в РФ: над селами в Курской области подняты желто-голубые знамена

Ко Дню государственного флага Украины операторы батальона беспилотных систем Rugby Team 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады подняли сине-желтые флаги над селами Горналь и Гуево в Суджанском районе Курской области РФ, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Соответствующее видео обнародовал в Facebook батальон беспилотных систем Rugby Team.

В сообщении сказано, что села Горналь и Гуево являются этническими землями украинской Слобожанщины. Заявлено, что украинский флаг развевается над этими селами как знак несокрушимости и напоминание врагу: "Украина всегда помнит и возвращает свое".

Российская сторона пока не комментирует это сообщение.