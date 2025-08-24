Российские источники: около Курской АЭС сбит украинский БПЛА, поврежден трансформатор

В ночь на 24 августа в телеграм-канале Курской АЭС было опубликовано сообщение о том, что рядом со станцией был сбит украинский ударный БПЛА, причинен ущерб.

В сообщении сказано: "24 августа в 00:26 по московскому времени рядом с Курской АЭС работой ПВО был сбит боевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Украины. При падении аппарат сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор собственных нужд. Локальное возгорание потушено пожарными расчетами. В результате чего блок N3 был разгружен на 50%. Пострадавших нет. В настоящее время на Курской АЭС в работе 3 энергоблок. 4 энергоблок в плановом ремонте. 1 и 2 энергоблоки в режиме работы без генерации. Радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям".

Украинская сторона эта сообщение не комментирует.