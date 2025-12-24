x
24 декабря 2025
Мир

В Австралии арестован британец, призывавший к насилию против евреев

Антисемитизм
Австралия
время публикации: 24 декабря 2025 г., 09:53 | последнее обновление: 24 декабря 2025 г., 10:06
В Австралии арестован 43-летний гражданин Великобритании, использовавший социальные сети для призывов к насилию в против евреев, распространения нацистской идеологии и демонстрации нацистской символики. При обыске у него нашли холодное оружие, в том числе – со свастикой.

Министерство внутренних дел Австралии отменило въездную визу 43-летнего мужчины, проживавшего в штате Квинсленд. Его ждет депортация. Он доставлен в центр временного содержания в Брисбене, заседание суда по его делу назначено на январь 2026 года.

Как отмечает BBC, австралийская полиция активизировала борьбу с запретной символикой с связи с ростом антисемитизма и правого экстремизма. "Тот, кто приехал к нам с ненавистью, здесь не останется", – заявил министр внутренних дел Австралии Тони Берк.

Напомним: 14 декабря в Сиднее был совершен теракт, направленный против еврейской общины. 15 человек погибли, около 40 получили ранения. Он был совершен не правыми радикалами, а мусульманскими экстремистами – отцом и сыном Саджидом и Навидом Акрамами.

// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 декабря 2025

Премьер-министр Австралии обвинил своих противников в политизации теракта в Сиднее
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 21 декабря 2025

Церемония памяти жертв теракта в Сиднее: премьер-министра Австралии встретили криками "Позор!"