Премьер-министр Австралии обвинил своих противников в политизации теракта в Сиднее

Премьер-министр Австралии Энтони Албанизи обвинил своих оппонентов в политизации антисемитского теракта, происшедшего 14 декабря на сиднейском пляже и унесшего жизни 15 человек.

"Я сожалею о политизации этого вопроса. Нашу народу необходимо единство. Сейчас не время для подчеркивания политических различий. Я продолжу действовать так, чтобы содействовать обеспечению единства, сконцентрировавшись на помощи тем, кто ведет расследование", – сказал он.

Глава правительства выступил против призывов создать королевскую комиссию по расследованию теракта. За ее создание выступает оппозиция, еврейская община и отдельные депутаты от лейбористов. Призыв был поддержан и бывшим главой Верховного суда Робертом Френчем.

Подобная комиссия является высшим независимым следственным органом и создается генерал-губернатором, назначаемым королем. Сторонники ее создания заявляют, что подобное расследование необходимо для понимания причин нападения, в том числе нарастания антисемитизма, и определения мер, которые предотвратят повторение теракта.

Днем ранее премьер-министр извинился перед еврейской общиной в связи с терактом, происшедшим во время церемонии зажигания первой ханукальной свечи. Он добавил, что понимает чувства освиставших его участников памятной церемонии.