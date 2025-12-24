x
Мир

ВСУ признали потерю Северска на донецком направлении

Россия
Украина
Война в Украине
время публикации: 24 декабря 2025 г., 09:09 | последнее обновление: 24 декабря 2025 г., 09:19
ВСУ признали потерю Северска на донецком направлении
AP Photo/Evgeniy Maloletka

Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что украинские военные после тяжелых боев оставили расположенный в Донецкой области город Северск. Согласно заявлению, в районе города продолжаются тяжелые бои.

"Российские оккупанты имеют ощутимое преимущество в живой силе и технике и, несмотря на существенные потери, продолжают активные наступательные действия. С целью сохранения жизней наших воинов и боеспособности подразделений украинские защитники отошли из населенного пункта", – сообщает ВСУ.

Как утверждается, украинская армия сохраняет огневой контроль, находящимся в городе российским войскам наносится поражение, предпринимаются действия, чтобы оставить их без материально-технического снабжения, подразделения противника блокируются, чтобы не допустить дальнейшего продвижения.

Довоенное население города составляло 11000 человек, он стал самым крупным населенным пунктом, захваченным россиянами в 2025 году. По данным американского Института изучения войны, российской армии потребовался 41 месяц, чтобы пройти расстояние от Лисичанска до Северска.

