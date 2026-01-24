x
24 января 2026
|
последняя новость: 12:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 января 2026
|
24 января 2026
|
последняя новость: 12:29
24 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Четверо израильтян задержаны в Таиланде по подозрению в хранении наркотиков

Наркотики
Таиланд
время публикации: 24 января 2026 г., 11:24 | последнее обновление: 24 января 2026 г., 12:14
Четверо израильтян задержаны в Таиланде по подозрению в хранении наркотиков
AP Photo/Sakchai Lalit

Четверо израильтян в возрасте около 20 лет были задержаны на острове Ко Панган в Таиланде по подозрению в употреблении и хранении наркотиков. Сотрудники полиции провели рейд на вилле, где остановились молодые люди, после жалобы на шумную вечеринку и подозрительное поведение.

По прибытии полицейские обнаружили молодых людей в состоянии сильного алкогольного опьянения. В ходе обыска были найдены кокаин и экстази. Кроме того, полиция обнаружила новый вид наркотика, известный в сети под названием "Лабубу" – ярко-синюю прессованную таблетку.

Задержанные израильтяне были доставлены в полицейский участок Ко Пангана для дальнейшего расследования.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook