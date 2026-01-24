x
В штате Нью-Йорк объявлено чрезвычайное положение из-за снежной бури

время публикации: 24 января 2026 г., 07:32 | последнее обновление: 24 января 2026 г., 07:59
AP Photo/Cara Anna

В штате Нью-Йорк объявлено чрезвычайное положение в связи с приближением снежной бури, которая может стать самой мощной за последнее десятилетие.

Ожидается, что экстремальные погодные условия затронут десятки штатов США. По прогнозам синоптиков, в ряде районов выпадет от 30 до 45 см снега, снегопад будет сопровождаться шквальным ветром. В северных регионах страны температура может опуститься до экстремальных -50°C.

В самом Нью-Йорке наблюдается потребительский ажиотаж: в супермаркетах выстроились длинные очереди, жители сообщают об опустевших полках. Мэр города Зоран Мамдани в эфире местного погодного телеканала заверил горожан, что муниципальные службы полностью готовы к атаке стихии. По его словам, около 2000 сотрудников санитарных служб будут работать для расчистки дорог.

Несмотря на надвигающийся шторм, администрация города приняла решение не отменять занятия в учебных заведениях.

