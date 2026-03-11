x
11 марта 2026
МВД
Украина
Война в Украине
Израиль
время публикации: 11 марта 2026 г., 08:20 | последнее обновление: 11 марта 2026 г., 08:23
Коллективная защита для граждан Украины продлена до 30 июня или окончания войны в Украине
Nati Shohat/Flash90

Управление по делам населения и миграции сообщило об обновлении политики в отношении находящихся в Израиле граждан Украины. "С учетом прошедшего времени и накопленного опыта", указывает ведомство, режим коллективной защиты граждан Украины продлен до 30.06.26 или до окончания войны в Украине и появления возможности вернуться туда – в зависимости от того, что наступит раньше.

Израильские власти не будут применять меры в отношении трудоустройства граждан Украины при условии, что с момента их въезда в страну прошло 90 дней и у них имеется украинский паспорт. Подчеркивается, что на работодателе лежит ответственность проверить, что работник действительно имеет украинский паспорт и находится в Израиле более 90 дней.

Кроме того, министром внутренних дел принято решение продлить визы на пребывание типа B/2 (турист) гражданам Украины, которые законно находились в Израиле на день начала войны или въехали после ее начала.

По окончании этого периода политика будет пересмотрена в соответствии с актуальными данными.

Данная политика действует до 30.06.26 или до окончания войны в Украине и появления возможности вернуться туда – в зависимости от того, что наступит раньше.

Для проверки прав в вопросах образования и здравоохранения следует обращаться в министерство образования и в министерство здравоохранения соответственно.

Израиль
