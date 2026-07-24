ВСУ: ночью сбиты 4 из 5 ракет, 150 из 180 БПЛА. МО РФ: сбиты 571 БПЛА. Удары по Wildberries и Ozon

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 24 июля 2026 года российские военные выпустили по Украине 5 авиационных ракет Х-59/69 и 180 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 4 ракет и 150 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 1 ракеты и 14 ударных БПЛА в 9 локациях, а также падения фрагментов в 8 локациях. Причинен ущерб в Черниговской области.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 24 июля на территории Российской Федерации были перехвачены 571 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей. Около Петербурга и в Крыму беспилотниками атакованы склады Wildberries и Ozon, есть пострадавшие. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.