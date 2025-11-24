Мемориальный центр Холокоста и героизма Яд Вашем в Иерусалиме опубликовал в социальной сети X пост, в котором напомнил, что 23 ноября 1939 губернатор Генерал-губернаторства Ганс Франк обязал евреев старше десяти лет носить белую нарукавную повязку со Звездой Давида.

"Польша стала первой страной, где евреев заставили носить особый знак, призванный изолировать их от остального населения", – сообщил Яд Вашем, опустив тот факт, что Франк был главой оккупационной нацистской администрации, а не представителем Польши.

Польское государственное радио охарактеризовало пост как скандальный. Министр иностранных дел Радослав Сикорский обратился к мемориальному центру напрямую. "Прошу уточнить: Польша была оккупирована немцами", – напомнил он.

"Кажется, если кто-то и должен знать исторические факты, так это Яд Вашем. Они должны полностью осознавать, что Польша в то время была оккупирована Германией, и именно Германия ввела и применяла этот антисемитский закон", – процитировал пресс-секретарь ведомства Мацей Вевюр заявление мемориала "Аушвиц-Биркенау".

"Мы понимаем, что Яд Вашем планирует вскоре открыть филиал в Германии. Однако мы искренне надеемся, что эта ложная и искажающая историю информация не имеет с этим ничего общего", – добавил он.