Ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) прекратило свое существование

Созданное президентом США Дональдом Трампом ведомство по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) прекратило свое существование, несмотря на то, что до истечения срока его полномочий остается еще восемь месяцев. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Его больше не существует", – сообщил агентству глава директор управления кадровой службы Скотт Купор. По сведениям Reuters, большая часть полномочий ведомства перешла именно к этому управлению.

В ходе избирательной кампании Трамп обещал существенно урезать государственные расходы. Ведомство возглавил союзник президента, предприниматель Илон Маск, позировавший перед камерами с бензопилой в знак серьезности своих намерений. DOGE приступил к массовым увольнениям.

Самой крупной его жертвой стала организация USAID, отвечавшая за американскую помощь за границей и бывшая серьезным инструментом "мягкой силы". Ее бюджет составлял 40 миллиардов долларов. Она была ликвидирована, что привело к увольнению 10000 сотрудников.

Большая часть функций USAID была передана Государственному департаменту. Куратором направления стал Джереми Левин, принимавший непосредственное участие в ликвидации организации.

Уже в мае Маск после серьезного конфликта с Трампом ушел со своего поста. В администрации США заявляют, что деятельность DOGE позволила сэкономить десятки миллиардов долларов, однако никакого независимого аудита не проводилось.