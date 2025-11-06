Граждане ЮАР, воюющие в Украине, оказались в ловушке на Донбассе

Правительство ЮАР сообщило о получении сигнала бедствия от 17 граждан страны, участвующих в качестве наемников в военных действиях в Украине. Это мужчины в возрасте 20-39 лет, которые оказались в ловушке на Донбассе.

"Президент Сирил Рамафоса отдал распоряжение начать расследование обстоятельств, подвигнувших молодых людей к тому, чтобы стать наемниками", – говорится в заявлении властей ЮАР. При этом не сообщается, на чьей стороне воюют граждане Южной Африки.

Пресс-секретарь правительства Винсент Магвенья сообщил, что для возвращения граждан задействованы дипломатические каналы. "Президент Рамафоса и правительство резко осуждают эксплуатацию уязвимых молодых людей теми, кто связан с иностранными военными организациями", – сказал он.

Наемничество или служба в иностранных армиях без разрешения властей в ЮАР запрещены. Однако, когда безработица в стране превышает 30%, у рекрутеров есть немалые шансы на успех.