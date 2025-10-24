Генштаб ВСУ: перехвачены 72 из 128 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 136 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью и утром 24 октября 2025 года российские военные выпустили по Украине 128 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 72 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 47 ударных БПЛА в 10 локациях. Причинен ущерб в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью и утром 24 октября на территории Российской Федерации были перехвачены 136 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Крыма, Ростовской, Брянской, Калужской, Новгородской, Белгородской, Тульской, Волгоградской, Орловской, Липецкой, Тверской областей, Краснодарского края, Московского региона, над акваторией Азовского моря. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются. В Красногорске Московской области беспилотник попал в квартиру – пять человек, в том числе ребенок пострадали.