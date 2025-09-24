Стрельба в офисе иммиграционной службы в Далласе: трое раненых, стрелок покончил с собой

Около 7 часов утра 24 сентября в офисе Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE) в Далласе произошла стрельба, в результате которой были ранены три человека.

Исполняющий обязанности директора ICE Тодд Лайонс сообщил, что "предварительная информация указывает на возможную атаку снайпера". Все раненые находятся в критическом состоянии и доставлены в больницу.

Телеканал ABC News передал, что стрелок был обнаружен мертвым на крыше ближайшего здания. Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм сообщила, что он покончил с собой.

Полиция первоначально искала возможных снайперов на крышах зданий в районе происшествия, и после обнаружения тела стрелка продолжает проверять, были ли у него сообщники.

Это уже второй серьезный инцидент в данном офисе ICE в 2025 году – в августе мужчина угрожал взорвать здание, утверждая, что у него есть бомба и детонатор. Полиция Далласа продолжает расследование обстоятельств стрельбы, устанавливается личность стрелка и мотивы его нападения.