x
25 апреля 2026
|
последняя новость: 09:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Беспилотник, запущенный из России, нанес ущерб инфраструктуре города на востоке Румынии

Россия
Украина
Румыния
время публикации: 25 апреля 2026 г., 07:40 | последнее обновление: 25 апреля 2026 г., 08:01
Беспилотник, запущенный из России, нанес ущерб инфраструктуре города на востоке Румынии
AP Photo/Efrem Lukatsky

Беспилотник, запущенный из России в ночь на 25 апреля, нанес ущерб энергетической инфраструктуре портового города Галац на востоке Румынии. Об этом сообщило министерство обороны Румынии, отметив, что на данный момент информации о пострадавших не поступало.

Город Галац находится на реке Дунай, в непосредственной близости от границы с Украиной.

Министерство обороны Румынии уточнило, что российские дроны атаковали украинские порты Рени и Измаил, однако один из аппаратов нарушил воздушное пространство Румынии и упал в промышленной зоне Галаца.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
