Беспилотник, запущенный из России, нанес ущерб инфраструктуре города на востоке Румынии

Беспилотник, запущенный из России в ночь на 25 апреля, нанес ущерб энергетической инфраструктуре портового города Галац на востоке Румынии. Об этом сообщило министерство обороны Румынии, отметив, что на данный момент информации о пострадавших не поступало.

Город Галац находится на реке Дунай, в непосредственной близости от границы с Украиной.

Министерство обороны Румынии уточнило, что российские дроны атаковали украинские порты Рени и Измаил, однако один из аппаратов нарушил воздушное пространство Румынии и упал в промышленной зоне Галаца.