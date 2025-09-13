x
13 сентября 2025
13 сентября 2025
Мир

СМИ: в Польше и в Румынии были подняты в воздух истребители

Россия
Польша
Румыния
время публикации: 13 сентября 2025 г., 22:27
СМИ: в Польше и в Румынии были подняты в воздух истребители
AP Photo/Czarek Sokolowski

Польские и союзные самолеты в субботу, 13 сентября, были подняты в связи с угрозой российских БПЛА для граничащих с Польшей регионов Украины. Об этом сообщает DW со ссылкой на оперативное командование Вооруженных сил страны и премьер-министр Дональд Туск.

Аэропорт близ города Люблин был закрыт для полетов "в связи с деятельностью военной авиации", сообщает польское агентство аэронавигационных услуг.

Спустя менее чем два часа премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что воздушная угроза отменена. "Мы остаемся начеку", – добавил польский премьер.

13 сентября истребители были подняты и в Румынии в связи с тем, что один дрон РФ нарушил воздушное пространство страны во время атаки по Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на минобороны Румынии.

Мир
