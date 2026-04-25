Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 25 апреля, на большей части территории страны температура повысится, переменная облачность, слабый ветер

В Иерусалиме – 18-25 градусов, в Тель-Авиве – 15-26, в Хайфе – 16-22, в Эйлате – 21-33, в Беэр-Шеве – 14-30, на побережье Мертвого моря – 22-34, в Ашкелоне и Ашдоде – 14-24, в Ариэле – 18-26, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 18-29, на Голанских высотах – 16-28.

Температура воды на Средиземном море 20 градусов, высота волн 70-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть южный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – южный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – северный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – южный (до 15 км/ч).

В воскресенье – без существенных изменений. В понедельник – местами дожди. Во вторник-четверг – повышение температуры, малооблачно.