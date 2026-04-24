ЦАХАЛ наносит удары по пусковым установкам "Хизбаллы" на юге Ливана
время публикации: 24 апреля 2026 г., 22:10 | последнее обновление: 24 апреля 2026 г., 22:32
Некоторое время назад ЦАХАЛ атаковал пусковые ракетные установки террористической организации "Хизбалла" в районах Ятар и Кафра на юге Ливана. Атакованные установки представляли угрозу для сил ЦАХАЛа и Израиля.
Ранее в пятницу, 24 апреля, террористическая организация "Хизбалла" запустила несколько дронов-камикадзе в сторону сил ЦАХАЛа, действующих на юге Ливана. Дроны взорвались вблизи позиций израильских военнослужащих. Пострадавших нет.
Данный инцидент является грубым нарушением соглашения о прекращении огня.