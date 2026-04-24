Еще один солдат UNIFIL скончался от ран, полученных 29 марта в Ливане
время публикации: 24 апреля 2026 г., 20:54 | последнее обновление: 24 апреля 2026 г., 21:03
Министерство иностранных дел Индонезии объявило, что еще один солдат миротворческих сил ООН в Ливане (UNIFIL) скончался от ран, полученных в результате попадания неустановленного снаряда 29 марта
Джакарта настаивает на ответственности ЦАХАЛа за этот инцидент, в результате которого погибли еще трое индонезийских солдат. МИД Индонезии также призвал ООН провести "тщательное и прозрачное расследование".