Еще один солдат UNIFIL скончался от ран, полученных 29 марта в Ливане

Министерство иностранных дел Индонезии объявило, что еще один солдат миротворческих сил ООН в Ливане (UNIFIL) скончался от ран, полученных в результате попадания неустановленного снаряда 29 марта

Джакарта настаивает на ответственности ЦАХАЛа за этот инцидент, в результате которого погибли еще трое индонезийских солдат. МИД Индонезии также призвал ООН провести "тщательное и прозрачное расследование".