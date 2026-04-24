В возрасте 67 лет скончалась израильская актриса Ивонн Миклош

В возрасте 67 лет скончалась Ивонн Миклош, актриса, кинооператор и преподаватель киноискусства.

Широкой публике Миклош запомнилась прежде всего по роли Тами в фильме "Постоянные подружки" (вторая часть серии "Горячая жевательная резинка"), где она снималась под именем Ивонн Михаэли.

Она оставила после себя сестру и сына, Элишу Миклоша Хениса – музыканта, живущего в Нью-Йорке.