Белый дом: иранцы хотят поговорить лично. Иран: никакой встречи с США не планируется

Специальный посланник США Стив Виткофф и советник Белого дома Джаред Кушнер прибудут в Исламабад в субботу, 25 апреля, для переговоров с Ираном после того, как Тегеран инициировал контакты с администрацией Трампа, сообщила пресс-служба Белого дома.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливит заявила, что Иран запросил личные переговоры ("иранцы хотят поговорить лично"). Ливит не уточнила, с кем именно встретятся американские посланники, но, по всей видимости, имела в виду министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, прибывшего в Исламабад накануне.

Однако официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бакаи заявил, что "никакой запланированной встречи с Соединенными Штатами" в Пакистане нет. Об этом он написал в сети X, добавив, что замечания Ирана по американскому предложению о прекращении войны будут переданы Пакистану.

Иранское информационное агентство "Фарс" процитировало источники, близкие к Высшему совету национальной безопасности Ирана, которые повторили утверждение о том, что "переговоров с Соединенными Штатами нет".

В то же время военно-политический источник в Иране прокомментировал текущую ситуацию в войне в беседе с каналом "Аль-Маядин", связанным с "Хизбаллой". По его словам, "Тегеран хорошо осведомлен о стратегии американо-израильской коалиции по затягиванию времени и рассматривает прекращение огня как тактическую паузу. Тегеран готовится к любому вероломному сценарию".

По данным СМИ, трехсторонняя встреча (Иран-США-Пакистан) или новый раунд интенсивного обмена сообщениями через посредников может состояться в понедельник, 27 апреля.

Бывший заместитель советника по национальной безопасности США Виктория Коутс заявила в пятницу, 24 апреля, что руководство Ирана фактически рухнуло, оставив Тегеран в растерянности и неспособным адекватно реагировать на текущие события. В эфире телеканала Fox News Коутс заявила, что ситуация, в которой оказался Иран, – это не вопрос переговоров, а вопрос давления и ультиматумов, подкрепленных угрозой применения силы.

"Это не просто обсуждение… это утверждение: вот условия: если вы хотите выжить как организация, вы примете это – если нет, мы войдем и уничтожим вас", – сказал Коутс.