Мир

Порноактриса-трансгендер напала на мужчину, отказавшегося от секса, потому что она не еврейка

США
время публикации: 25 февраля 2026 г., 11:00 | последнее обновление: 25 февраля 2026 г., 11:07
Порноактриса-трансгендер напала на мужчину, отказавшегося от секса, потому что она не еврейка
AP Photo/Lynne Sladky

Трансгендерная создательница видео для взрослых арестована в Майами за нападение на мужчину, отказавшегося заняться с ней сексом, потому что она не еврейка. Об этом сообщает местный телеканал Local 10.

Как сообщил пострадавший, он познакомился с 30-летней La'Rose Sainte через интернет и пригласил к себе домой. Однако, когда та приехала, сообщил, что не будет вступать с ней в интимные отношения, поскольку она не является еврейкой. La'Rose потребовала ключи от его машины и кошелек.

Когда мужчина попытался зайти в туалет, женщина начала его избивать, повалив в ванну, и нанесла несколько ударов по лицу. Затем подозреваемая стала разносить квартиру. Разбив зеркало, она воспользовалась одним из осколков как ножом, порезав ему левую руку.

Затем порноактриса сбежала, но была замечена полицейским беспилотником и задержана. Согласно сообщениям, она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она подозревается в причинении телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах и нанесении ущерба собственности.

