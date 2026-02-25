x
В связи с визитом Наредры Моди пассажиров просят приезжать в аэропорт заблаговременно

Туризм
Индия
время публикации: 25 февраля 2026 г., 10:07 | последнее обновление: 25 февраля 2026 г., 10:09
В связи с визитом Наредры Моди пассажиров просят приезжать в аэропорт заблаговременно
AP Photo/Manish Swarup

Министерство транспорта и управление аэропортов готовятся к визиту премьер-министра Индии Нарендры Моди, который состоится сегодня, в среду, 25 февраля 2026 года.

Управление аэропортов рекомендует пассажирам прибывать в Бен-Гурион заблаговременно за 3 часа до вылета.

Кроме того, пассажиров просят следить за актуальными обновлениями относительно организации дорожного движения и планировать маршрут к аэропорту с учетом публикуемых инструкций.

