Пресса

CNN: из "файлов Эпштейна" исчезли десятки документов, в том числе – касающиеся Трампа

Дональд Трамп
Файлы Эпштейна
время публикации: 25 февраля 2026 г., 12:22 | последнее обновление: 25 февраля 2026 г., 12:25
CNN: из "файлов Эпштейна" исчезли десятки документов, в том числе – касающиеся Трампа
AP Photo/Evan Vucci

Как сообщает телеканал CNN, тексты десятков интервью, взятых ФБР у пострадавших в результате деятельности Джеффри Эпштейна и его сообщников, не обнаружены в своде "файлов Эпштейна", опубликованных министерством юстиции США.

Согласно телеканалу, они упоминаются в списке свидетельств, представленных адвокатам сообщницы преступника Гислейн Максвелл. В этом списке речь идет о 325 интервью с жертвами сети сексуальной эксплуатации. Однако 90 из этих интервью – более 25% – минюстом не опубликовано.

В частности, исключены из "файлов Эпштейна" три интервью с женщиной, которая рассказала федеральным агентам, что тот неоднократно насиловал ее, начиная с 13-летнего возраста. Она также обвинила в сексуальных преступлениях нынешнего президента США Дональда Трампа.

Сам политик раз за разом заявлял о непричастности к преступлениям, совершенным Эпштейном. Белый дом сообщил, что подозрения против Трампа лживые, а те, кто их выдвигает, ищут сенсаций.

