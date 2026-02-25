x
Мир

Наводнение в Бразилии, десятки погибших

Бразилия
Наводнение
время публикации: 25 февраля 2026 г., 11:55 | последнее обновление: 25 февраля 2026 г., 11:57
Наводнение в Бразилии, десятки погибших
AP Photo/Silvia Izquierdo

По меньшей мере 30 человек погибли и еще 39 считаются пропавшими без вести в результате наводнения в бразильском штате Минас-Жерайс. Проливные дожди вызвали оползни. К поисково-спасательным работам привлечены кинологи.

Нынешний февраль стал в Бразилии самым дождливым месяцем за всю историю наблюдений. Особенно много осадков выпало за последние сутки. Наиболее пострадал город Хуис-де-Фора, где объявлено чрезвычайное положение.

После двухчасовой операции спасателям удалось поднять на поверхность 10-летнего мальчика. Поиски выживших продолжаются, однако с каждым часом шансы на спасения снижаются.

