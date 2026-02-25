В Смоленской области атаковано химическое предприятие, есть жертвы

В Смоленской области четыре человека погибли, еще десять ранены в результате атаки ВСУ на предприятие, заявил глава региона Василий Анохин.

ТАСС цитирует это заявление: "Атаке подверглась гражданское мирное предприятие ПАО "Дороговож". Четверо сотрудников предприятия трагически погибли при выполнении профессионального служебного долга. Десять ранены. Все ранены доставлены в учреждение здравоохранения".

В Смоленской области нет предприятия с таким названием. Есть ПАО "Дорогобуж", которое производит аммиак, аммиачную селитру, азотную кислоту и другие химические соединения. Аммиачная селитра (нитрат аммония) – ключевой компонент промышленных и военных взрывчатых веществ, используемый как мощный окислитель.