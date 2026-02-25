x
25 февраля 2026
Мир

Ведущая NBC увеличила до миллиона долларов вознаграждение за информацию о пропавшей матери

США
время публикации: 25 февраля 2026 г., 10:35 | последнее обновление: 25 февраля 2026 г., 10:40
Ведущая NBC увеличила до миллиона долларов вознаграждение за информацию о пропавшей матери
AP Photo/Ty O'Neil

Ведущая канала NBC Саманта Гатри сообщила, что ее семья повышает вознаграждение за информацию о пропавшей 84-летней матери Нэнси до миллиона долларов. Женщину в последний раз видели 31 января.

"Мы все еще верим в чудо. Мы все верим, что она вернется домой, надежда все еще жива. Мы знаем, что она могла пропасть, что возможно, она уже мертва, что отправилась к господу, которого так любит", – говорит в видеообращении заплаканная журналистка.

"Если вы слышите это обращение, если вы ждали, если не были уверены, пусть для вас это обращение подтолкнет вас к действиям. Помогите вернуть нашу дорогую маму домой. Это будет или чудесное возвращение, или возможность восхитится прожитой ей прекрасной жизнью", – добавила Гатри.

Как полагает следствие, Нэнси была похищена из своего дома в аризонском Тусоне 1 февраля. Полицейские опубликовали фото подозреваемого, сделанное камерой наблюдения на звонке дома, но лицо мужчины скрыто под балаклавой.

