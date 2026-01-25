Япония строит самую быструю железную дорогу в мире

В Японии разрабатывают поезд серии L0, который, по прогнозам, сможет разгоняться до 603,5 км/ч и тем самым станет самым быстрым поездом в мире, пишет Euronews. Речь идет о маглев-поезде на магнитной подушке, созданием и испытаниями которого занимается компания Central Japan Railway (JR Central).

Ожидаемая скорость L0 значительно превысит показатели единственного действующего коммерческого маглев-поезда – китайского Shanghai Maglev, максимальная скорость которого составляет около 460 км/ч. Для сравнения, самые скоростные поезда Европы, такие как французский TGV и итальянский AGV Italo, развивают скорость в пределах 306-354 км/ч.

Сейчас дорога на поезде из Токио в Нагою занимает от 1 часа 26 минут до двух с половиной часов и больше – в зависимости от типа поезда, будь то скоростной синкансэн или более медленные составы Kodama и Hikari. Однако строящаяся линия Тюо-Синкансэн с поездами серии L0, как ожидается, сократит время в пути примерно до 40 минут. В перспективе также планируется открытие линии между Нагоей и Осакой, что фактически объединит эти три города в единую транспортную агломерацию.

Поезда серии L0 будут использовать технологию магнитной левитации, при которой состав поднимается над путями и движется вперед за счет электродвигателей. Благодаря сочетанию электричества и магнитов поезд буквально "парит" над рельсами, что позволяет достигать ранее недостижимых скоростей. После запуска в коммерческую эксплуатацию такие поезда смогут преодолевать расстояние между Токио и Осакой всего за один час, тогда как сегодня эта поездка занимает от 2 часов 20 минут до четырех часов.

Разумеется, реализация столь амбициозного проекта требует огромных вложений: на данный момент его стоимость оценивается примерно в 52 млрд фунтов стерлингов (около 59,9 млрд евро). Изначально завершение строительства планировалось на 2027 год, однако сроки уже были сдвинуты на восемь лет, и теперь наиболее вероятной датой открытия называют период 2034-2035 годов.