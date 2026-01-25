Британский депутат обвинил Израиль в убийстве Шири Бибас и ее малышей

Независимый депутат Палаты общин парламента Великобритании Икбаль Мохаммед (округ Дьюсбери и Батли), известный своей пропалестинской позицией, стал объектом расследования парламентской комиссии по этике в связи с его публикациями в социальных сетях, где он отрицал зверства 7 октября 2023 года. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

Депутат подозревается в намеренной дезинформации и виктимблейминге: в своей записи в социальной сети Х он заявил, что Шири Бибас и ее дети Ариэль и Кфир, похищенные из кибуца Нир-Оз, были якобы убиты не ХАМАСом, а израильскими вооруженными силами.

"Израильские власти подтвердили, что семья Бибас была убита израильскими террористическими силами по "Директиве Ганнибала", а вы продолжаете распространять ложь и обвиняете меня в публикациях теорий заговора. Сионистская машина лжи не работает!" – гласила публикация Икбаля Мохаммеда, которую он позднее удалил.

The Telegraph напоминает, что семья Бибас стала символом жестокости ХАМАСа: видеозапись похищения матери с двумя рыжеволосыми малышами облетела все социальные сети и СМИ. Муж Шири, Ярден Бибас, был также похищен, затем 1 февраля 2025 года его освободили. Позже были возвращены тела его жены и детей, причем изначально вместо останков Шири Бибас террористы передали через "Красный Крест" останки неопознанной арабки.

ХАМАС утверждал, что Шири, Ариэль и Кфир Бибас погибли при израильском авиаударе, однако после проведения исследования останков израильские специалисты установили, что малыши были задушены вскоре после пленения, Шири также была убита в плену.

Комиссия по этике рассматривает жалобу на публикацию Икбаля Мохаммеда, которую называют подрывающей доверие к приверженности депутатов точности, разжигающей межнациональную рознь и дискредитирующей Палату общин. Мохаммед – один из четырех новых независимых депутатов, избранных на фоне поддержки палестинской тематики. После появления жалобы он удалил свой пост и отказался давать комментарии журналистам.