Президент Казахстана на встрече с Путиным призвал "заморозить" войну в Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным призвал "заморозить" российскую-украинскую войну.

По словам Токаева, ему "поступает много сигналов" от США и Европы по поводу "конфликтной ситуации" между Россией и Украиной. Он отметил, что "информировал" об этом Путина.

"Это просто мое скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Естественно, под гарантии великих держав, включая Россию и дальше двигаться в сторону долгожданного мира", – предложил Токаев.

"Жалко, молодые люди гибнут. Это генофонд братских народов – России и Украины. Все это надо останавливать, потому что то, что происходит, это на руку и на радость противникам России и украинского государства", – заключил Токаев.

В ответ Путин сказал, что в ходе беседы детально проинформирует Токаева о ситуации на "украинском направлении", сообщает "Медуза".