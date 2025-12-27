В Японии мужчина в противогазе и с ножом напал на работников завода, множество пострадавших

В Японии на заводе шинного производителя Yokohama Rubber в городе Мисима (префектура Сидзуока, к западу от Токио) мужчина, вооруженный ножом, напал на сотрудников.

По данным AP, восемь человек получили ножевые ранения, еще семь пострадали после распыления вещества, которое, предположительно, было отбеливателем. Пять раненых в тяжелом состоянии, всех пострадавших доставили в больницы.

Полиция задержала 38-летнего подозреваемого - по предварительным данным, бывшего работника этого предприятия.

Японские СМИ сообщают, что этот человек пришел на завод в противогазе и с ножом. Мотивы нападения выясняются.