Член австралийского Сената, пришедшая на заседание в парандже, отстранена от работы

Австралийский Сенат отстранил от работы на семь дней Полину Хансон, лидера выступающей против иммиграции партии "Одна нация", после того, как она пришла на заседание в парандже, полностью скрывающей лицо.

Сенатор от штата Квинсленд намеревалась вынести на рассмотрение парламента закон, запрещающей ношение в общественном пространстве закрывающей лицо одежды. Когда Сенат отклонил ее предложение, она переоделась в мусульманский наряд.

Министр иностранных дел Пенни Вонг, представляющая в Сенате правительство, выступила с инициативой о временном отстранении Хансон. "Она уже десятилетиями устраивает из своих предрассудков демонстрацию", – заявила министр. В поддержку отстранения выступили 55 сенаторов, против – пятеро.

Сенатор от партии "Зеленых" Мехрин Фаруки, уроженка Пакистана, обвинила Хансон в расизме. Та ответила своим критикам: "Если не хотите видеть меня в парандже – запретите ее ношение". Отметим, что Хансон в 2017 году уже надевала паранджу в Сенате, требуя ее запрета.