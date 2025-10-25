Спецпредставитель Путина: "Россия, США и Украина близки к дипломатическому решению"

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что "Россия, США и Украина на самом деле довольно близки к дипломатическому решению, которое положит конец войне".

В чем именно заключается "дипломатическое решение", Дмитриев не сообщил.

В интервью CNN после прибытия в Вашингтон для переговоров с официальными лицами США Дмитриев заявил, что встреча Трампа и Путина не была отменена, вероятно, лидеры встретятся позднее.

Визит Дмитриева в Соединенные Штаты проходит на фоне недавно объявленных санкций в отношении двух крупнейших российских нефтяных компаний – шага, направленного на то, чтобы оказать давление на Путина.