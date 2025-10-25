x
25 октября 2025
|
последняя новость: 14:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 октября 2025
|
25 октября 2025
|
последняя новость: 14:22
25 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Спецпредставитель Путина: "Россия, США и Украина близки к дипломатическому решению"

США
Россия
Украина
время публикации: 25 октября 2025 г., 13:13 | последнее обновление: 25 октября 2025 г., 13:17
Спецпредставитель Путина: "Россия, США и Украина близки к дипломатическому решению"
AP Photo/Maxim Shemetov

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что "Россия, США и Украина на самом деле довольно близки к дипломатическому решению, которое положит конец войне".

В чем именно заключается "дипломатическое решение", Дмитриев не сообщил.

В интервью CNN после прибытия в Вашингтон для переговоров с официальными лицами США Дмитриев заявил, что встреча Трампа и Путина не была отменена, вероятно, лидеры встретятся позднее.

Визит Дмитриева в Соединенные Штаты проходит на фоне недавно объявленных санкций в отношении двух крупнейших российских нефтяных компаний – шага, направленного на то, чтобы оказать давление на Путина.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook