Спецпредставитель Путина: "Россия, США и Украина близки к дипломатическому решению"
время публикации: 25 октября 2025 г., 13:13 | последнее обновление: 25 октября 2025 г., 13:17
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что "Россия, США и Украина на самом деле довольно близки к дипломатическому решению, которое положит конец войне".
В чем именно заключается "дипломатическое решение", Дмитриев не сообщил.
В интервью CNN после прибытия в Вашингтон для переговоров с официальными лицами США Дмитриев заявил, что встреча Трампа и Путина не была отменена, вероятно, лидеры встретятся позднее.
Визит Дмитриева в Соединенные Штаты проходит на фоне недавно объявленных санкций в отношении двух крупнейших российских нефтяных компаний – шага, направленного на то, чтобы оказать давление на Путина.