В Днепропетровской области погибли два человека, в Киеве поврежден детский сад

Глава Днепропетровской областной администрации Владислав Гайваненко сообщил, что в результате ударов российской армии, нанесенных в ночь на субботу, 25 октября, погибли два человека, ещё семеро были ранены.

Повреждены многоквартирный и частный жилые дома, а также хозяйственное сооружение, магазин и автомобиль.

Российские военные также продолжали наносить удары беспилотниками и артиллерией по Никополю.

Глава киевской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что в результате российского удара по Киеву было повреждено здание детского сада в Днепровском районе.

По его словам, "есть выбитые окна, поврежденные автомобили, воронка во дворе жилого дома". Пожарные продолжают тушить несколько пожаров на левом берегу Днепра.