x
25 октября 2025
|
последняя новость: 09:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 октября 2025
|
25 октября 2025
|
последняя новость: 09:55
25 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Днепропетровской области погибли два человека, в Киеве поврежден детский сад

Война в Украине
Потери Украины/России
время публикации: 25 октября 2025 г., 08:36 | последнее обновление: 25 октября 2025 г., 08:48
В Днепропетровской области погибли два человека, в Киеве поврежден детский сад
AP Photo

Глава Днепропетровской областной администрации Владислав Гайваненко сообщил, что в результате ударов российской армии, нанесенных в ночь на субботу, 25 октября, погибли два человека, ещё семеро были ранены.

Повреждены многоквартирный и частный жилые дома, а также хозяйственное сооружение, магазин и автомобиль.

Российские военные также продолжали наносить удары беспилотниками и артиллерией по Никополю.

Глава киевской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что в результате российского удара по Киеву было повреждено здание детского сада в Днепровском районе.

По его словам, "есть выбитые окна, поврежденные автомобили, воронка во дворе жилого дома". Пожарные продолжают тушить несколько пожаров на левом берегу Днепра.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 25 октября 2025

Генштаб ВСУ: данные о потерях армии РФ на 1340-й день войны