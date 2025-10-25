В Днепропетровской области погибли два человека, в Киеве поврежден детский сад
время публикации: 25 октября 2025 г., 08:36 | последнее обновление: 25 октября 2025 г., 08:48
Глава Днепропетровской областной администрации Владислав Гайваненко сообщил, что в результате ударов российской армии, нанесенных в ночь на субботу, 25 октября, погибли два человека, ещё семеро были ранены.
Повреждены многоквартирный и частный жилые дома, а также хозяйственное сооружение, магазин и автомобиль.
Российские военные также продолжали наносить удары беспилотниками и артиллерией по Никополю.
Глава киевской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что в результате российского удара по Киеву было повреждено здание детского сада в Днепровском районе.
По его словам, "есть выбитые окна, поврежденные автомобили, воронка во дворе жилого дома". Пожарные продолжают тушить несколько пожаров на левом берегу Днепра.
