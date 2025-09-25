Генштаб ВСУ: перехвачены 150 из 176 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 55 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 25 сентября 2025 года российские военные выпустили по Украине 176 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 150 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 13 ударных БПЛА в восьми локациях, а также падения фрагментов в одной локации. Причинен ущерб.

Также украинские ВВС заявляют об уничтожении российского самолета Су-34.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 25 сентября были перехвачены 55 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территориями Ростовской области, Краснодарского края, Крыма и над акваториями Черного и Азовского морей. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.