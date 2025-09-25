Виткофф: "В ближайшие дни можно ожидать прорыва на переговорах по Газе"

Специальный посланник президента США Стивен Виткофф рассказал, что в ходе состоявшейся на днях встречи Дональда Трампа с лидерами арабских и мусульманских стран американский президент представил план урегулирования в секторе Газы, состоящий из 21 пункта.

"Мы надеемся, что в ближайшие дни будет достигнут прорыв", – заявил он, назвав встречу очень продуктивной, но не вдаваясь в детали.

Как сообщает CNN со ссылкой на собственные источники, среди пунктов плана – освобождение заложников и заключение постоянного прекращения огня. Он также рассказывает, какой будет администрация Газы без участия ХАМАСа, и включает поэтапный вывод из сектора израильских войск.

Арабские лидеры потребовали включить в план запрет на аннексию Западного берега и его частей, сохранение статус-кво в Иерусалиме, поставки в Газу гуманитарной помощи и прекращение военных действий. Призвали они коснуться и "незаконной поселенческой деятельности". При этом они заявили о необходимости освобождения заложников.