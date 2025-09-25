x
25 сентября 2025
|
последняя новость: 09:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 сентября 2025
|
25 сентября 2025
|
последняя новость: 09:38
25 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Виткофф: "В ближайшие дни можно ожидать прорыва на переговорах по Газе"

Газа
Война "Железные мечи"
Дональд Трамп
время публикации: 25 сентября 2025 г., 09:37 | последнее обновление: 25 сентября 2025 г., 09:45
Виткофф: "В ближайшие дни можно ожидать прорыва на переговорах по Газе"
AP Photo/Alex Brandon

Специальный посланник президента США Стивен Виткофф рассказал, что в ходе состоявшейся на днях встречи Дональда Трампа с лидерами арабских и мусульманских стран американский президент представил план урегулирования в секторе Газы, состоящий из 21 пункта.

"Мы надеемся, что в ближайшие дни будет достигнут прорыв", – заявил он, назвав встречу очень продуктивной, но не вдаваясь в детали.

Как сообщает CNN со ссылкой на собственные источники, среди пунктов плана – освобождение заложников и заключение постоянного прекращения огня. Он также рассказывает, какой будет администрация Газы без участия ХАМАСа, и включает поэтапный вывод из сектора израильских войск.

Арабские лидеры потребовали включить в план запрет на аннексию Западного берега и его частей, сохранение статус-кво в Иерусалиме, поставки в Газу гуманитарной помощи и прекращение военных действий. Призвали они коснуться и "незаконной поселенческой деятельности". При этом они заявили о необходимости освобождения заложников.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 сентября 2025

Нетаниягу вылетел в США для участия в ГА ООН и встречи с Трампом
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 24 сентября 2025

Politico: Трамп заверил арабских лидеров, что не позволит Израилю аннексировать Западный берег
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 сентября 2025

Трамп обсудил ситуацию в Газе с лидерами арабских и мусульманских государств