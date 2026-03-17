Столкновение грузовика и легкового автомобиля в Иудее, один человек погиб

В ночь на 17 марта на 60-й трассе в Иудее, около Неве Даниэль, к югу от Бейт-Лехема, столкнулись грузовик и легковой автомобиль. После аварии оба транспортных средства загорелись.

В результате аварии водитель легковой машины погиб, еще четверо (все жители Палестинской автономии, примерно 30 лет) получили травмы от легких до средней тяжести. Они были эвакуированы бригадами "Красного Полумесяца".

Обстоятельства ДТП выясняются.