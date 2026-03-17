17 марта 2026
|
последняя новость: 03:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Столкновение грузовика и легкового автомобиля в Иудее, один человек погиб

Мада
ДТП
Иудея и Самария
время публикации: 17 марта 2026 г., 02:36 | последнее обновление: 17 марта 2026 г., 02:44
דוברות צוות הצלה

В ночь на 17 марта на 60-й трассе в Иудее, около Неве Даниэль, к югу от Бейт-Лехема, столкнулись грузовик и легковой автомобиль. После аварии оба транспортных средства загорелись.

В результате аварии водитель легковой машины погиб, еще четверо (все жители Палестинской автономии, примерно 30 лет) получили травмы от легких до средней тяжести. Они были эвакуированы бригадами "Красного Полумесяца".

Обстоятельства ДТП выясняются.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook