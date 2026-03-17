Источники: целью удара в Багдаде был генсек группировки "Катаиб Саид аш-Шухада"

Иракские источники сообщают, что целью точечного удара в районе Аль-Джадрия в Багдаде был генеральный секретарь проиранской шиитской группировки "Катаиб Саид аш-Шухада" Абу Алаа аль-Уалаи.

Предварительно сообщается о не менее пяти убитых. Есть ли среди них аль-Уалаи, уточняется.

Группировка "Катаиб Саид аш-Шухада" была создана в 2013 году. Она входит в состав "Аль-Хашд аш-Шааби" ("Сил народной мобилизации") – шиитской организации, активно поддерживающей режим аятолл в Иране.