Иракские источники сообщили об ударе по району Аль-Джадрия в Багдаде
время публикации: 17 марта 2026 г., 02:54 | последнее обновление: 17 марта 2026 г., 03:02
В ночь на 17 марта иракские источники сообщили о взрыве в районе Аль-Джадрия в Багдаде. По данным источника телеканала "Аль-Джазира", в центральной части иракской столицы упали беспилотники или ракеты.
Предварительно: двое убитых.
В соцсетях появились утверждения об "американо-израильской атаке" на этот район. Официальных подтверждений нет.
В районе Аль-Джадрия в Багдаде располагаются правительственные и дипломатические объекты, а также комплекс Центрального банка Ирака.