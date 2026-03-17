Иракские источники сообщили об ударе по району Аль-Джадрия в Багдаде

В ночь на 17 марта иракские источники сообщили о взрыве в районе Аль-Джадрия в Багдаде. По данным источника телеканала "Аль-Джазира", в центральной части иракской столицы упали беспилотники или ракеты.

Предварительно: двое убитых.

В соцсетях появились утверждения об "американо-израильской атаке" на этот район. Официальных подтверждений нет.

В районе Аль-Джадрия в Багдаде располагаются правительственные и дипломатические объекты, а также комплекс Центрального банка Ирака.