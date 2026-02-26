x
26 февраля 2026
|
последняя новость: 23:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
26 февраля 2026
|
26 февраля 2026
|
последняя новость: 23:27
26 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

СМИ: в США разочарованы переговорами с Ираном, в Тегеране хвалятся их прогрессом

время публикации: 26 февраля 2026 г., 23:15 | последнее обновление: 26 февраля 2026 г., 23:36
СМИ: в США разочарованы переговорами с Ираном, в Тегеране хвалятся их прогрессом
Iranian Presidency Office via AP, File

Посланники Белого дома Джаред Кушнер и Стив Виткофф были разочарованы тем, что услышали от иранской стороны на переговорах в Женеве, сообщает Reuters, при этом посредник из Омана заявил, что США и Иран добились значительного прогресса на переговорах об иранской ядерной программе.

Министр иностранных дел Омана Сайид Бадр аль-Бусаиди сообщил, что после завершения переговоров в Швейцарии стороны проведут консультации в своих столицах, а затем в Вене пройдут технические обсуждения возобновления переговоров.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи также заявил о "хорошем прогрессе" на непрямых переговорах. Сообщается, что в ходе переговоров Иран заявил о своем категорическом отказе передать имеющийся в распоряжении режима аятолл уран и разрушить ядерные объекты. Аракчи подчеркнул, что "Иран имеет полное право на обогащение урана". Глава МИД Ирана заявил, что прошедший в Женеве раунд переговоров был "одним из наиболее серьезных".

Между тем, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран не будет обладать ядерным оружием, поскольку так пообещал духовный лидер Ирана Али Хаменеи, сообщает "Аль-Уасат". "Духовный лидер нашего народа не может лгать, – заявил Пезешкиан в эфире государственного телевидения Ирана. – Если он объявляет, что у нас не будет ядерного оружия, значит, его не будет. Даже если я хотел бы сделать это, я не могу – из-за моих убеждений".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 26 февраля 2026

Иранские источники: переговоры завершены, американская делегация покидает Женеву
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 26 февраля 2026

В Женеве возобновились непрямые переговоры Ирана и США
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 26 февраля 2026

"Аль-Джазира": Иран отверг требование от отказе от обогащения урана и уничтожении ядерных объектов
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 26 февраля 2026

Иранский чиновник о ходе переговоров: "Выдвинуты новые идеи"