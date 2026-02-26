x
26 февраля 2026
|
последняя новость: 23:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
26 февраля 2026
|
26 февраля 2026
|
последняя новость: 23:27
26 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Юношеский чемпионат Европы по фехтованию. Израильтяне завоевали бронзовую медаль

Спорт/важное
Фехтование
время публикации: 26 февраля 2026 г., 23:27 | последнее обновление: 26 февраля 2026 г., 23:27
Юношеский чемпионат Европы по фехтованию. Израильтяне завоевали бронзовую медаль
AP Photo/Tatan Syuflana

В Тбилиси продолжается юношеский чемпионат Европы по фехтованию (спортсмены до 20 лет).

Мужская сборная Израиля по фехтованию на шпагах завоевала бронзовую медаль.

Призерами стали Федор Хаперский, Эйтан Эфраим Хармацкий, Алон Сарид, Мордехай Милу Лахман.

Победила сборная Франции. Серебряные медали завоевали итальянцы.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 февраля 2026

Кадетский и юниорский чемпионат Европы по фехтованию. Израильтяне завоевали четыре медали
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 февраля 2026

Фехтование. Израильтянин стал победителем юниорского чемпионата Европы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 февраля 2026

Фехтование. Израильтянка стала победительницей кадетского чемпионата Европы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 января 2026

Украинская олимпийская чемпионка опубликовала эротические фотографии