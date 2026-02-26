Юношеский чемпионат Европы по фехтованию. Израильтяне завоевали бронзовую медаль

В Тбилиси продолжается юношеский чемпионат Европы по фехтованию (спортсмены до 20 лет).

Мужская сборная Израиля по фехтованию на шпагах завоевала бронзовую медаль.

Призерами стали Федор Хаперский, Эйтан Эфраим Хармацкий, Алон Сарид, Мордехай Милу Лахман.

Победила сборная Франции. Серебряные медали завоевали итальянцы.