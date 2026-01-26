Министр обороны Германии призвал Трампа извиниться

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал президента США Дональда Трампа принести извинения за заявление, сделанное им несколько дней назад и воспринятое европейскими странами как оскорбление.

В интервью, которое американский лидер дал 22 января телеканалу Fox News, он сказал о союзниках по NATO: "Они нам никогда не были нужны. Мы ничего от них не просили. Они отправили солдат в Афганистан, но они всегда держались подальше от фронта".

Писториус назвал эти слова неприличными и неуважительными. "Извинение перед семьями павших солдат было бы проявлением порядочности, уважения и понимания ситуации. Но мы знаем, как действует американский президент", – отметил министр.

Напомним: 24 января Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, также осудившим его слова. После него президент США опубликовал заявление в сети Truth Social, называв британцев прекрасными и мужественными солдатами и одними из лучших воинов.