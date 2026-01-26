x
26 января 2026
|
последняя новость: 15:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 января 2026
|
26 января 2026
|
последняя новость: 15:11
26 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Министр обороны Германии призвал Трампа извиниться

США
NATO
Германия
время публикации: 26 января 2026 г., 14:41 | последнее обновление: 26 января 2026 г., 14:43
Министр обороны Германии призвал Трампа извиниться
AP Photo/Ebrahim Noroozi

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал президента США Дональда Трампа принести извинения за заявление, сделанное им несколько дней назад и воспринятое европейскими странами как оскорбление.

В интервью, которое американский лидер дал 22 января телеканалу Fox News, он сказал о союзниках по NATO: "Они нам никогда не были нужны. Мы ничего от них не просили. Они отправили солдат в Афганистан, но они всегда держались подальше от фронта".

Писториус назвал эти слова неприличными и неуважительными. "Извинение перед семьями павших солдат было бы проявлением порядочности, уважения и понимания ситуации. Но мы знаем, как действует американский президент", – отметил министр.

Напомним: 24 января Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, также осудившим его слова. После него президент США опубликовал заявление в сети Truth Social, называв британцев прекрасными и мужественными солдатами и одними из лучших воинов.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 25 января 2026

Трамп дезавуировал заявление, оскорбившее британцев