Мир

Осквернение еврейских могил в Барселоне, Израиль обвиняет правительство Испании

Антисемитизм
Испания
время публикации: 26 января 2026 г., 14:00 | последнее обновление: 26 января 2026 г., 14:02
Осквернение еврейских могил в Барселоне, Израиль обвиняет правительство Испании
Wikipedia.org. Фото: Literat Tours

Надгробия по меньшей мере 20 еврейских могил были разрушены в минувшую субботу на кладбище Барселоны. Полиция начала расследование. Министерство иностранных дел Израиля и еврейские общины осудили проявление антисемитизма.

"Речь идет не об изолированном инциденте, а о настоящей эскалации, которая начинается со слов, продолжается запугиванием и завершается так. Когда ненависть в общественном диалоге становится нормой, дистанция до физических действий уменьшается". – сообщил Европейский еврейский конгресс.

Еврейская община Барселоны обвинила власти в бездействии. Она напомнила: за полными ненависти демонстрациями последовало составление карты, на которой были отмечены еврейские объекты города, включая школу. Осквернение могил стало еще одним шагом на пути эскалации.

"Это позорное действие – результат антиизраильской кампании, проводимой правительством Санчеса. Мы поддерживаем еврейскую общину Испании. Нормализация антисемитизма недопустима и должна быть отвергнута всеми слоями общество", – говорится в заявлении израильского внешнеполитического ведомства.

