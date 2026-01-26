Участник крупнейшего ограбления в истории США был депортирован ICE – и избежал суда

Федеральная иммиграционная служба США (ICE) депортировала в Эквадор Хесона Нелона Пресиллу Флореса, которому грозило 15 лет тюрьмы за участие в ограблении бронированного грузовика, где находились ценности на сумму 100 миллионов долларов.

Преступление было совершено в окрестностях Лос-Анджелеса в 2022 году. Добычей грабителей стали алмазы, изумруды, рубины, золото и дорогие часы. Это назвали самым крупным ограблением в американской истории. Обвинение было предъявлено семи подозреваемым, но большая часть похищенного найдена не была.

Как сообщает Los Angeles Times со ссылкой на представленные в суде материалы, в сентябре 2025 года Флорес был передан ICE и выразил желание на добровольную депортацию. В декабре его просьба была удовлетворена. Случай, когда обвиняемых иностранцев депортируют, не является уникальным, но данное дело является резонансным.

Адвокат обвиняемого Джон Робертсон обратился в суд с просьбой о закрытии дела. Представители прокуратуры сообщили, что иммиграционная служба даже не уведомила их о происшедшем, но продолжают настаивать на продолжении судебного преследования. При этом обе стороны отмечают: он находился в США на законных основаниях.

Пресс-секретарь Агентства внутренней безопасности Триша МакЛафлин отметила, что у Флореса обширная криминальная история, в том числе – сексуальное насилие, вандализм и грабеж. "При президенте Трампе и министре Ноэм иностранцам-преступникам в США не место", – сообщила она.