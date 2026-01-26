x
26 января 2026
26 января 2026
Мир

В США разбился частный самолет, на борту которого находились восемь человек

США
Авиакатастрофа
время публикации: 26 января 2026 г., 06:07 | последнее обновление: 26 января 2026 г., 06:12
В США разбился частный самолет, на борту которого находились восемь человек (иллюстрация)
AP Photo/Mike Derer

В США частный самолет потерпел крушение и загорелся вскоре после вылета из международного аэропорта Бангор (штат Мэн), сообщает AP.

По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), на борту находились восемь человек.

По информации AP, речь идет о бизнес-джете Bombardier Challenger 600, авария произошла около 19:45 по местному времени во время взлета.

FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) начали расследование причин катастрофы.

Сведения о жертвах уточняются.

