Около побережья Филиппин затонул пассажирский паром, множество погибших
время публикации: 26 января 2026 г., 05:05 | последнее обновление: 26 января 2026 г., 05:59
У южного побережья Филиппин затонул пассажирский паром, погибли не менее 15 человек, спасены 316, десятки людей числятся пропавшими без вести, сообщает Reuters.
По данным береговой охраны, паром MV Trisha Kerstin 3 следовал из города Замбоанга на остров Холо (провинция Сулу) и затонул вскоре после полуночи у острова Балук-Балук (провинция Басилан).
На борту находились 359 человек (332 пассажира и 27 членов экипажа).
Спасательная операция продолжается с участием береговой охраны, военных кораблей и авиации.
Причины аварии выясняются.