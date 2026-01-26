Около побережья Филиппин затонул пассажирский паром, множество погибших

У южного побережья Филиппин затонул пассажирский паром, погибли не менее 15 человек, спасены 316, десятки людей числятся пропавшими без вести, сообщает Reuters.

По данным береговой охраны, паром MV Trisha Kerstin 3 следовал из города Замбоанга на остров Холо (провинция Сулу) и затонул вскоре после полуночи у острова Балук-Балук (провинция Басилан).

На борту находились 359 человек (332 пассажира и 27 членов экипажа).

Спасательная операция продолжается с участием береговой охраны, военных кораблей и авиации.

Причины аварии выясняются.