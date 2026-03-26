Китайский университет призвал студентов "влюбляться" во время весенних каникул

Китайский университет удивил необычным призывом: во время каникул студентам предложили не только отдыхать, но и "любоваться цветами и влюбляться", пишет Reuters. Такой совет выглядит нетипично для страны, где традиционно делают упор на учебу и высокие оценки, однако он отражает более широкую государственную стратегию.

Недавно власти объявили о введении дополнительных весенних и осенних каникул наряду с привычными летними и зимними. Параллельно обсуждается поэтапный оплачиваемый отпуск, чтобы стимулировать поездки в менее загруженные периоды. В ряде регионов, включая Сычуань, Цзянсу, а также города Сучжоу и Нанкин, уже представили планы весенних каникул – в основном на апрель и начало мая. Главная цель этих мер – поддержать внутреннее потребление за счет роста туризма и отдыха среди населения. Кроме того, власти надеются, что увеличение свободного времени поможет изменить демографическую ситуацию: в 2025 году население Китая сокращалось уже четвертый год подряд, а уровень рождаемости достиг рекордного минимума.

В тот же день в Пекине были опубликованы рекомендации по созданию более благоприятной среды для детей. Национальная комиссия по развитию и реформам призвала развивать "дружественные к детям" города, улучшая образование, здравоохранение, транспорт и инфраструктуру для досуга. Эксперты отмечают, что для повышения рождаемости людям необходимы не только социальные гарантии, но и достаточное количество времени и финансовых ресурсов для воспитания детей, поэтому подобные инициативы могут сыграть важную роль.